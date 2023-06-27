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Kuyruğu, kulağı kesik hayvanlar kurban edilir mi? İşte Diyanet açıklaması

Kuyruğu, kulağı kesik hayvanlar kurban edilir mi? İşte Diyanet'ten gelen cevap

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de kuyruğu veya kulağı kesik hayvanların kurban edilip edilemeyeceği... Merak edilen konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Peki, kuyruğu veya kulağı kesik hayvanlar kurban edilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

Giriş: 27.06.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban ibadetini  yerine getirecekler kurbanla ilgili detayları araştırıyor. Bu detaylardan biri de kuyruğu veya kulağı kesik hayvanların kurban edilip edilemeyeceği sorusunun cevabı... Peki, kuyruğu veya kulağı kesik hayvanlar kurban edilebilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merak edilen soruya cevap geldi. İşte kuyruğu veya kulağı kesik hayavanların kurban edilme durumuyşla ilgili Diyanet'ten gelen yanıt...

  • KURUĞU VEYA KULAĞI KESİK HAYVANLAR KURBAN EDİLİR Mİ?

    Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 157; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 468-469). 

  • Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir (İbnü’l-Hümâm, Feth, IX, 529).

     
Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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