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        Haberler Gündem Kuvvet komutanlarından yaralı askerlere ziyaret

        Kuvvet komutanlarından yaralı askerlere ziyaret

        Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı. Yaralılara da kuvvet komutanları tedavi gördükleri hastanede ziyarette bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:50
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        Komutanlardan yaralı askerlere ziyaret
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti.

        KUVVET KOMUTANLARI YARALI ASKERLERLE

        Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, kuvvet komutanlarının da yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği açıklandı.

        Paylaşımda, "Şırnak’ta kalan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak Kahramanlarımıza acil şifalar diledi" ifadeleri kullanıldı.

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        #kuvvet komutanları
        #Yaralı askerler
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