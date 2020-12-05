Kuveytliler milletvekili seçimleri için sandık başında

Kuveyt Ulusal Meclisindeki 50 vekilin belirleneceği seçimler için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Salgına yönelik önlemlerin alındığı seçimlerde 28'i kadın 326 aday yarışıyor.

Kayıtlı 567 bin 694 seçmenin bulunduğu ülke, 5 seçim bölgesine ayrılmış durumda. Seçmenler, her bölgeden onar milletvekili seçerek Meclise gönderecek.

Oy kullanma işleminin yerel saatle 20.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.