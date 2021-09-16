Kuveyt Türk’ten Türkiye’nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

AA

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk, sukuk alanında yine bir ilke imza atarak bu sefer Türkiye’de ve dünyada ilk kez “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.

Bank ABC, Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital ve HSBC ortak koordinatör olarak yetkilendirilerek ihraca talep toplama işlemi daha önce yapılmıştı.

Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil çok geniş bir coğrafi dağılımıyla 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.

- 12 katın üzerinde talep ve birçok ilk

Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde talep miktarı sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirdi. Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın yüzde 20’si ise tamamen yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapıldı.

Bu ihraç; Türkiye’nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir Tier 2 sukuk ihracı, 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en düşük fiyatlı Tier 2'si, Kuveyt Türk’ün şimdiye kadar topladığı en yüksek talepli işlemi ve Türkiye’deki finansal kuruluşlar arasında ikinci en yüksek talepli ihracı gibi kendi içinde de birçok ilki barındırıyor.

Ayrıca, sürdürülebilirliğin yanı sıra sermaye benzeri formatında ihraç edilen sukuk işlemiyle Kuveyt Türk, halihazırda güçlü olan konsolide sermaye yeterliliği rasyosunu 389 baz puan artırmış olacak.

- "Sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi giderek artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye’nin ve dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Son yıllarda önemi küresel düzeyde daha iyi kavranan sürdürülebilirliğin, birçok sektörde olduğu gibi finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer aldığının altını çizen Uyan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak, çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürün ve hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve sosyal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için önemli buluyoruz. Türkiye’nin ilk sukuk işlemini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. Yine bir ilke imza atarak katılım finans ilkeleri doğrultusunda bu kez Türkiye’nin ve dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını, yatırımcılardan aldığımız yoğun ilgiyle başarılı bir şekilde tamamladık. Sağlam bir adım attığımız bu alanda, sürdürülebilir temalı kaynak çeşitliliğimizi ve fonlamalarımızı artırmaya devam edeceğiz."

- Kaynak, Kuveyt Türk’ün yeşil ve sosyal projelerine aktarılacak

Açıklamaya göre ayrıca, dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan işlemle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir aşama kat etmiş oldu. İşlemi, Kuveyt Türk’ün ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Böylece sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca Kuveyt Türk’ün yeşil ve sosyal projelerine aktarılacak.

İlgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan Kuveyt Türk’ün hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor.