Kuveyt Türk'ün dijital asistanı "Selim" devrede

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre dijital alandaki hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Kuveyt Türk, internet sitesi, internet şubesi ve şubede artık dijital asistan Selim ile müşterilerinin yardımına koşuyor. Finansal işlemlerin yanı sıra Kuveyt Türk'ün dijital hizmet ve ürünleri hakkında müşterilerin merak ettiği sorulara anında yanıt veren dijital asistan Selim, müşterilere hızlı ve güvenilir bir deneyim yaşatıyor.
Kuveyt Türk’ün, diyaloğa dayalı yapay zeka uygulamaları alanında uzman Sestek firmasıyla birlikte geliştirdiği dijital asistan Selim, doğal dil işleme ve anlamlandırma özellikleri sayesinde müşterilerin ifadelerinden ne demek istediklerini anlayarak sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve dijital kanalların işlemlerle ilgili menülerine yönlendirme fonksiyonlarını yerine getiriyor.
Ayrıca Selim, dijital kütüphaneyle her gün öğrenmeye ve sürekli kendisini geliştirmeye devam ediyor. İnternet sitesi, internet şube ve mobil şubenin yanı sıra yakın zamanda WhatsApp üzerinden de hizmet verecek olan dijital asistan Selim, ilerleyen dönemde konuşarak da müşterilere yardımcı olacak.
- "Doğru eşleştirme oranı yüzde 97"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, değişen müşteri beklentilerini ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda öncü adımlar attıklarını belirtti.
Yeni dijital asistanı Selim ile müşterilere daha hızlı ve verimli bir hizmet sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uyan, bu çözümle operasyonel verimliliği hem hizmet sunma noktasında hem de satış işlemlerinde artırırken, müşterilerin de kolaylıkla bireysel ihtiyaçlarını karşılayan hizmet ve ürünleri alabilmelerini sağladıklarını bildirdi.
Uyan, şunları kaydetti:
"Selim ile sadece mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet vermekle kalmıyor aynı zamanda müşteri sayımızı da artırıyoruz. Dijital asistan Selim, şu ana kadar 1 milyonu aşan görüşmede 3 milyona yakın soruyu yanıtladı. Bunun sonucunda dijital kanallarımıza bilgi alma amaçlı gelen sorularda yüzde 34’e varan ciddi bir azalma gözlemledik. Bu sayede çağrı merkezlerimiz üzerinden müşterilerimize çok daha verimli bir hizmet sunabiliyoruz. Selim’in, kelime tabanlı aramalarda yüzde 97’lik doğru eşleştirme başarısına sahip olması da geliştirdiğimiz bu çözümün başarısını ortaya koyuyor. Dijital asistanımız Selim’in daha donanımlı olması için yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."
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