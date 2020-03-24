AA

Kuveyt Türk yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, ''Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.'' ifadelerine yer verildi.