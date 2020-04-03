Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 343 işçiden 211'i otobüslerle Giresun'a götürüldü. Kredi Yurtlar Kurumuna ait Esma Serhat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen işçiler, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kuveyt'ten dün yine 301 işçi uçakla getirilmiş ve Giresun'daki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözlem altına alınmıştı.