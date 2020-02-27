27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 43'e yükseldi
- Ülkede Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin tamamının İran'dan geldiği belirtildi
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 43'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin tamamının İran'dan geldiği ve bu kişilerin 3 merkezde karantina altında tutulduğu belirtildi.
Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarılan açıklamada, hastalara gerekli bakımın sağlandığı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşlara virüsün yayılmasını önlemek için uzman yetkililerin tavsiyelerine uyma çağrısı yapıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını 25 olarak açıklamıştı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayland, İtalya ve İran'la tüm uçuşları askıya almıştı. Ülkede ayrıca ulusal bayram kutlamaları ve spor müsabakalarının da durdurulması yönünde karar alınmıştı.
Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden; Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görüldü.
,Suheir K. M. Alkharraz
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