Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar 20 ülkeyle yeniden başladı

Kuveyt Sivil Havacılık Müdürü Selman el-Hamud es-Sabah, yaptığı basın açıklamasında, hava yolu ulaşımında üç aşamalı normalleşme süreci belirlendiğini ve bugün itibarıyla 6 ay sürecek ilk aşamaya geçildiğini ifade etti.
Uçuşların gereken sağlık şartları göz önüne alınarak yapılması için her türlü tedbirin alındığını kaydeden Sabah, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda çalışanlar ve yolcuların da ilgili makamların uyarılarına dikkat etmesini istedi.
Kuveyt makamlarından alınan bilgiye göre, ilk etapta uçuşların yeniden başladığı ülkeler şöyle:
Türkiye, Katar, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Lübnan, Ürdün, Mısır, Bosna Hersek, İngiltere, İsviçre, Almanya, Sri Lanka, Pakistan, Etiyopya, İran, Nepal, Azerbaycan, Filipinler ve Hindistan.
- Havalimanı yüzde 30 kapasiteyle hizmet verecek
Kuveyt makamlarının hava yolu ulaşımı için belirlediği kriterlere göre, ilk aşamada havalimanı, gelen ve giden yolcu uçakları için yüzde 30 kapasiteyle hizmet verecek. Günde maksimum 10 uçuş yapılacak ve bu uçuşlarda toplam yolcu sayısı 10 bini geçmeyecek.
Sonraki 6 ayı kapsayan ikinci aşamada ise havalimanında yüzde 60 kapasite, günde 200 uçuş ve maksimum 20 bin yolcuyla hizmet verilecek. Ağustos 2021'de başlaması öngörülen üçüncü aşamada ise kapasitenin yüzde 100'e çıkarılması, günde maksimum 30 bin yolcuyla 300 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mart'ta durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 66 bin 957'ye ulaşırken, 447 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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