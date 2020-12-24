Kuveyt'te Kovid-19'a karşı toplu aşılama Başbakan ile başladı

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Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, ilk doz aşının yapıldığı Başbakan Halid es-Sabah, "Bugün birkaç ay sürecek bir aşılama kampanyasını başlatıyoruz. Sizi temin ederim ki uygulamaya başlayacağımız aşı (Pfizer); güvenli ve uluslararası onaylı bir aşıdır ve en iyi çözümdür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Gıda Denetleme Kurumu Müdür Yardımcısı Abdullah el-Bedir, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılan tetkikler sonucu onaylandığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Basil es-Sabah da aşının önce yaşlılar ve sağlık çalışanlarına uygulanacağını açıklamıştı.

Kuveyt'te son verilere göre, virüs nedeniyle bugüne kadar 924 kişi hayatını kaybetti, 148 bin 773 kişi de enfekte oldu.