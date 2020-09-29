Kuveyt hükümeti, Emir Sabah'ın öldüğü yönündeki iddialara itibar edilmemesi çağrısı yaptı

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, Emir Sabah'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve sosyal medyada çıkan şeylere itibar etmemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarında 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.

Emir Sabah, 19 Temmuz'da başarılı bir ameliyat geçirmiş, 23 Temmuz'da da tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye gitmişti.