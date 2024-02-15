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        Haberler Dünya Kuveyt Emiri Sabah, Meclis'i feshetti

        Kuveyt Emiri Sabah, Meclis'i feshetti

        Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Meclisi feshettiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.02.2024 - 22:52 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:52
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        Kuveyt Emiri Sabah, Meclis'i feshetti
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        Kuveyt Emiri Sabah'ın Meclisin feshedilmesine ilişkin kararnamesi, Kuveyt Emirlik Divanı'nda yayınlandı.

        Emirlik Divanı'nda yayınlanan kararnamede, "Kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclisin anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Başbakan ve Bakanlardan kararnamenin gereğini yerine getirmeleri istenen kararnamede, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

        2022 yılında Kuveyt'in Veliaht Prensi olan Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, parlamentoyu yayınladığı kararname ile resmen feshetmişti.

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