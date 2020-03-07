Kuveyt, Cezayir, Katar ve Suudi Arabistan'da koronavirüs vakaları artıyor

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan gelen 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti.
Sened ülkede salgına yakalananların sayısının son vakalarla birlikte 61'e çıktığını kaydetti.
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini dün itibarıyla bir hafta süreyle durdurmuştu.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
- Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan birinin daha önce 15 ferdinde Kovid-19'a rastlanan bir ailenin üyesi olduğu kaydedildi.
Yeni vakalarla birlikte ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 19'a yükselmiş oldu.
Virüsün söz konusu aile üyelerine 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtiliyor.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş, ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan 27 Şubat'ta tahliye edilen ve karantinaya alınan 1 Katar vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, ülkede salgına yakalananların sayısının son vakayla birlikte 12'ye çıktığı kaydedildi.
Katar'da 28 Mart'ta ilk Kovid-19 vakası tespiti yapılmış ve dün yapılan açıklamada 11'inci vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 7'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca virüs tespit edilen kişilerden birinin İran'dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye gelen bir Suud vatandaşı olduğu, diğerinin ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Irak aktarmalı olarak ülkeye geldiği kaydedildi.
Suudi Arabistan makamları son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.
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