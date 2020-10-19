Kuveyt, 5 Aralık'ta parlamento seçimine gidiyor

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Konseyi, seçmenleri, 5 Aralık'ta Ulusal Meclis üyeleri seçimlerine davet eden karar tasarısını onayladı.

Haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Eski Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir Kuveyt'in yeni emiri olmuştu. Kuveyt Emiri Nevvaf, 6 Ekim'de hükümetten parlamento seçimlerine hazırlanmasını istemişti.

Kuveyt Ulusal Meclisi, devletteki yasama makamını temsil ediyor. Yasama ve yasaların yürütme makamı tarafından uygulanmasını denetleme yetkisine sahip olan Ulusal Meclis'te seçimle göreve gelen 50 üye bulunuyor.

Kuveyt'te son parlamento seçimi 2016 yılında yapılmıştı.