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Kampanyaya bir destek de şehidin babası Sadık Yalçın'dan geldi. Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok kıymetli Batman İli kamuoyuna; gerek medyadan, gerekse sosyal medyadan edindiğimiz bilgilere göre, Batman İl Merkezinde halen yapım çalışmaları devam eden Halk Kütüphanesine, Kozluk İlçesinde okulun son gününde öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve dönüş yolunda hain bir saldırı sonucunda şehit edilmiş kızım Şenay Aybüke Yalçın isminin verilmesi hususunda gerekli desteği vererek bizleri ve nice Aybüke Öğretmenleri mutlu edecektir."

Bulut Kutlu'nun haberine göre, konu hakkında bir açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar ise, "Aybüke ismi anlayabilene çok şey ifade ediyor.

Kütüphaneye gelen herkes, Aybüke öğretmeni tanıyacak, onun nasıl ve kimler tarafından şehit edildiğini öğrenecek ve sadece bu bile binlerce insanın bakış açısının değişmesine vesile olacak. Aybüke ismi, tek başına terörle mücadele edecek. Bu yüzden kütüphanenin ismi Şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi olmalı. Bu konuda bütün yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz" dedi.