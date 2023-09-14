Kütüphanenin içinden ceviz ağacı yükseliyor

2016 yılında Sakin Şehirler ağına kabul edilen Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde köylüler, kütüphane ile yapışık olan asırlık ceviz ağacını korumak ve yaşatmak için her türlü çabayı harcadı. Kütüphanenin çatısından çıkarak büyümeye devam eden ceviz ağacı, şimdilerde hem köylülere gölgelik oluyor hem de cevizleriyle köyün ortak giderlerine katkı yapıyor.