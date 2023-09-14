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        Haberler Yaşam Kütüphanenin içinden ceviz ağacı yükseliyor

        Kütüphanenin içinden ceviz ağacı yükseliyor

        Erzurum'da içinden ceviz ağacı yükselen kütüphane, hem köylülere gölgelik oluyor hem de cevizleriyle köyün ortak giderlerine katkı yapıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:03
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          2016 yılında Sakin Şehirler ağına kabul edilen Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde köylüler, kütüphane ile yapışık olan asırlık ceviz ağacını korumak ve yaşatmak için her türlü çabayı harcadı. Kütüphanenin çatısından çıkarak büyümeye devam eden ceviz ağacı, şimdilerde hem köylülere gölgelik oluyor hem de cevizleriyle köyün ortak giderlerine katkı yapıyor.

        • 2

          "KÖYÜN ORTAK GİDERLERİNE DESTEK OLUYOR"

          Dikyar Mahallesi'nde bulunan köy kütüphanesi, yaklaşık 30 yıl önce köy halkının katkılarıyla yapıldı. Kütüphanenin yanında bulunan ceviz ağacı zamanla yapılan tadilat ve genişleme çalışmalarından etkilendi, neredeyse binanın içinde kaldı. Ancak köy sakinleri her defasında ceviz ağacın zarar görmemesi için özenli davrandı.

        • 3

          Kütüphanenin üzerinin çatı ile kapatılması aşamasında ise ilginç bir yola başvuruldu ve ceviz ağacının çatının ortasından geçirilmesi sağlandı. Şimdilerde çay içip kitaplarını okuyan vatandaşlara gölgelik olan ceviz ağacı aynı zamanda üzerindeki cevizlerin hasadıyla köyün ortak giderlerine katkıda bulunuyor.

        • 4

          "HEM KÜTÜPHANE HEM DE CEVİZ AĞACI YAŞAYACAK"

          Köy sakinlerinden 83 yaşındaki emekli öğretmen Göral Kayabumin ve 70 yaşındaki emekli müfettiş Cevdet Özer, bu hassasiyetle hem kültürel miraslarını koruma konusundaki kararlılıklarını hem de çevre duyarlılıklarını ortaya koyduklarını belirterek, "Asırlık ceviz ağacıyla bir arada yaşamaya devam ediyoruz.

        • 5

          Köy kütüphanesi hem okuma meraklılarına hizmet vermeye devam ediyor hem de çevreye saygı noktasında bir farkındalık oluşturuyor. Burada topladığımız cevizleri köy camisinin ihtiyaçları başta olmak üzere ortak giderlerde kullanıyoruz. Canımız sağ oldukça kütüphane ve ağacımızı birlikte korumaya devam edeceğiz. Herkesi de çevreye ve özellikle ağaca karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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