Dünya’nın en kuzeydeki adasını şansa keşfettiler

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Dünya’nın en kuzeydeki noktası olduğunu söyledikleri Grönland kıyılarında yeni adanın keşfi için konuşan Kutup Kâşifi Morten Rasch, “Yeni bir ada keşfetmek niyetimiz değildi, örnek almak için oraya gittik." ifadelerini kullanmıştı.

Guardian'ın aktardığı haberde, bilim insanlarının başlangıçta, 1978'de Danimarkalı bir araştırma ekibi tarafından keşfedilen bir ada olan Oodaaq/ Oodap’a ulaştıklarını düşündüğü belirtildi.

Ancak daha sonra, tam yeri kontrol etikleri sırada 780 metre kuzeybatıda başka bir adayı ziyaret ettiklerini fark ettiler.

Gezinin finansmanından sorumlu olan Leister Vakfı'nın yaratıcısı İsviçreli girişimci olan Christiane Leister, "Herkes Oodaaq adasını bulduğumuz için mutluydu" dedi.

Sözlerine, ‘‘Bu tıpkı geçmişte, belirli bir yere indiklerini sanan ama aslında tamamen farklı bir yer bulan kâşiflere benziyor.” diye devam etti.

Guardian, bulunan adaya ise ‘‘Qeqertaq Avannarleq" adının verilmesi tavsiyesinde bulunulduğunu söyledi. En kuzeydeki adanın ortaya çıkmasına ilişkin, küresel ısınmayla ilgili doğrudan bir bağlantı bulunmadığı yorumu yapıldı.