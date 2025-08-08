Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı; 'Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu' kuruldu

        Resmi Gazete'de yayımlandı; 'Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu' kuruldu

        Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 01:36 Güncelleme: 08.08.2025 - 06:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu' kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan bir öneme sahip olduğu belirtilerek, "Arktika ve Antarktika'daki buzul erimeleri tüm dünya iklimini, doğal yaşam dengesini, enerji arzını, yeraltı kaynaklarının erişilebilirliğini ve kullanımını, uluslararası ticaret yollarını, şehirleşmeyi ve deniz seviyesi değişimini doğrudan etkilerken finans, göç ve eğitim gibi birçok alanı da dolaylı olarak etkilemektedir. Ülkemizin 2053 vizyonu; bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek teknoloji girişimlerini ve araştırma-geliştirme yatırımlarını teşvik eden bir ekosistemi güçlendirmek ve kritik alanlarda ülkemizi bölgesinde ve dünyada çekim merkezi haline getirmektir. Kutup bölgelerinin küresel olarak artan önemi, bu bölgeleri de kritik alanlardan biri durumuna getirmiştir" denildi.

        REKLAM

        KURUL, 8 BAKANLIK VE TÜBİTAK KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK

        Genelgede, Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023- 2035) hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin iki kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesi önem arz ettiği kaydedildi.

        Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile kutup bölgelerindeki mevcut ve kurulacak olan altyapıların; Türkiye’nin hem bu bölgelere erişimini kolaylaştıracak hem de bu bölgelerde aktif faaliyetlerde bulunarak insanlığın ortak mirasının korunmasında etkin bir rol üstlenmesine hizmet edeceği kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu amaçla; kutup bölgelerine ilişkin küresel gelişmeleri takip etmek, ülkemizin ulusal hedefleri doğrultusunda kutup bölgelerine yönelik stratejilerini belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, kutup bölgelerinde gerçekleştirilen ulusal çalışmaları yönlendirmek ve bu alanda gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürünün katılımıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluşturulmuştur. Kurul yılda bir defa toplanacak olup Kurul Başkanı ihtiyaç halinde Kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecektir. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri TÜBİTAK tarafından yürütülecektir. Kurul çalışmalarında ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu
        #Resmi Gazete
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Habertürk Anasayfa