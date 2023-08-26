Kutuda bulduğu 3 kedi yavrusu can dostları oldu

Cüce keçi yetiştiriciliği yaptığını ve küçük yaştan beri hayvan sevgisiyle yetiştiğini ifade eden Kılar, şöyle konuştu:

"İlk bulduğumda çok kötü durumdalardı. Öyle görünce çok kötü hissettim. Yani bu hayvanların o şekilde oraya atılmaları normal değil.