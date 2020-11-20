Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.



Çıpa, "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum." demişti.