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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kutlama sırasında oğlunu vurdu - En Son Haberler

        Kutlama sırasında son mermi ile oğlunu vurdu

        Bursa'da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B., tabancasındaki son mermiyi düşürmeye çalışırken oğlu Furkan B.'yi boynundan vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:48
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        Kutlama sırasında oğlunu vurdu
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        Bursa'da kutlama sırasında tabancayla ateş açan Yaşar B. (57), oğlu oğlu Furkan B.'yi (21) vurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B., iddiaya göre, son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı.

        Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek, bankta oturan oğlu Furkan B.'nin boynunu sıyırdı. Çevredekilerin özel araçla kaldırdığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Furkan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yaşar B. gözaltına alındı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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