Kütahyalı Muharip Gaziler, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı

Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar ile Kütahya'da çekimleri yapılan kısa filmde, farklı meslek gruplarından vatandaşların, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması yer alıyor.

Atatürk sevgisine dikkatin çekildiği kısa film, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı.