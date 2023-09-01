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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya’daki orman yangınında yaralanan şef hayatını kaybetti

        Kütahya’daki orman yangınında yaralanan şef hayatını kaybetti

        Kütahya'daki orman yangınında yaralanan ve tedavi edilmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 01:29 Güncelleme: 01.09.2023 - 01:29
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        Orman yangınında yaralanan şeften acı haber
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        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 30 Ağustos'ta Kütahya'da çıkan orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Kütahya'da 30 Ağustos'ta meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefimiz Murat Yıldırım kardeşimiz şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

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