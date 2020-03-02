Kütahya'da yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinist S.D. yönetimindeki Kütahya-Tavşanlı seferini yapan yolcu treni, Atatürk Bulvarı'ndaki demir yolundan geçen Fethi Yeşil'e (74) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yeşil'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle demir yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.