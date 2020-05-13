DHA

Kütahya Valiliği’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine karantina kararı aldığı yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesinde giriş-çıkışlar gece yarısından itibaren kapatıldı. Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak karantina süreci başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; karantina uygulanmasının başlatıldığı Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokakları da polis ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen sokak ve mahallede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi.

YENİKENT BELDESİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçen ay uygulamaya alınan karantina kararı kaldırıldı.

Yenikent beldesindeki Gölcük ve Yenikent mahallelerinde koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle 21 Nisan tarihinde Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulaması başlatıldı. Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında 12 Mayıs tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, karantina uygulamasının oybirliği ile kaldırılmasına karar verdi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gediz ilçesi Yenikent Beldemizin Gölcük ve Yenikent mahallelerinde koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 21.04.2020 tarih ve 2020/21 sayılı karar ile 21.04.2020 tarihi itibariyle karantina altına alınmıştır. Karantina süresi boyunca tedbirlere vatandaşların azami derecede uyması ve vaka sayısının en az seviyede tutulması nedeniyle Yenikent ve Gölcük mahallelerimizde uygulanan karantina kararının 12.05.2020 saat 22:00 itibariyle kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, "Süreç boyunca karantina şartlarına uyan her bir vatandaşımıza, muhtarlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tedbiri elden bırakmayalım" dedi.