Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bir köy ve bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kerim köyü ile Kümbet köyü Göçmenler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, 19 Ağustos tarihi itibarıyla 14 gün süreyle köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

KÜTAHYA'DA DA KARANTİNA KARARI

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hamam köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamam köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."

Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.