        Yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu | Son dakika haberleri

        Yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!

        Kütahya'da, yol kontrolü yaparken karşı şeritten gelen otomobilin çarptığı trafik personeli 26 yaşındaki Uzman Çavuş Yücel Yeşil şehit oldu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 15:22 Güncelleme: 13.09.2025 - 15:22
        Yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!
        Kütahya'da, Abdullah D. idaresindeki otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'daki habere göre kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

        EŞİ 3 GÜN SONRA DOĞUM YAPACAKTI

        Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Yeşil'in eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Bu arada, yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        #Kütahya
        #Son dakika haberler
