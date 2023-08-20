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        Haberler Gündem Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:04
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        Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Murat Musa A. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde giden Mehmet K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi.

        Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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