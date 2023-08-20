Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı
Murat Musa A. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde giden Mehmet K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi.
Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.