Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki kızılçam ağaçlarından oluşan ormanda 4 ayrı noktada dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopterle havadan, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 16 ilk müdahale aracı, 1 ambulans, 6 itfaiye, 18 teknik eleman ve 81 orman işçiyle de karadan müdahale edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 4 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.