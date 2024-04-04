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        Haberler Gündem Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Kütahya'da orman yangını çıktı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 23:16 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:16
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        Kütahya'da orman yangını çıktı
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        Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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