Kütahya'da yol işçilerini darbettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

İl Özel İdaresi ekipleri, Çamırdık ve Örenköy arasındaki 7 köyü ilçe merkezine bağlayan grup yolunu sıcak asfalt çalışması nedeniyle kapatarak, geçişleri servis yoluna yönlendirdi.

Bölgeye gelen 2 otomobildeki kişiler, yolun trafiğe açılmasını istedi. İşçiler ise servis yolundan gitmeleri gerektiğini söyledi.

İşçilerin zanlılar tarafından darbedildiği öne sürülen bölgeye, ihbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 işçi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler S.A, A.G, R.K, M.G, İ.G, A.K, F.A. ve H.A. ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AA muhabirine, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yılmaz, "Orada işçilerimiz devlet adına görev yapıyor. Vatandaşlarımızın köylerine rahat ve güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak için yolda sıcak asfalt çalışması yaparken işçilerimize saldırılmasını kınıyorum." diye konuştu.