AA

Kentte, Fatma Yavuz (82) adlı yaşlı kadını telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Adınız FETÖ olaylarına karıştı. Şimdi kapınıza gelen polise evde bulunan paraları ve altınları teslim edin. Paraların numaralarını aldıktan sonra geri vereceğiz." dedi.

AA'nın haberine göre, bunun üzerine evine gelen ve polis zannettiği iki şüpheliye 40 bin lira değerindeki altınları ile 40 bin lira nakit parayı teslim eden yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca yakınları aracılığıyla durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yavuz'un ifadeleri doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini ve kullandıkları otomobili belirledi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oldukları belirlenen şüpheliler Halil A. ve Adnan M, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, Kütahya'ya getirildi.

Yavuz, tarafından teşhis edilen şüphelilerin üzerinde bulunan çalıntı altın ve paralar yaşlı kadına iade edildi.