Kütahya'da yangında ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Hayatını kaybeden Yakup Sabri Günay'ın cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akkaya köyüne getirildi.

Baba Bayram Günay, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Şermin Günay da güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze, öğle vakti köy mezarlığının önünde sosyal mesafeye uyularak kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Köy muhtarı Kudret Aymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Aymaz, "Yangın çıktığında çocuk korkudan koltuğun altına saklanmış. Annesi de kurtaramamış." dedi.

Uluoymak Mahallesi'nde 3 Ekim Cumartesi akşamı 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında Yakup Sabri Günay, yaşamını yitirmişti.