Kütahya'da yanan ormanlık alan kadınların eliyle yeşerecek

26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören 92 hektar alan, orman köylerinde yaşayan kadınların dikeceği 300 bin karaçam fidanıyla yeniden yeşerecek.
Yaylacık ormanlarının Eğriöz ile Şenlik köyleri arasındaki bölümünde 12 Ağustos 2019'da çıkan yangında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında zarar gören 92 hektar alanın eski görünümüne kavuşması için 300 bin fidan dikileceğini söyledi.
Yangının hemen ardından çalışmalara başlandığını belirten Keskin, "Soğutma çalışmalarımız tamamlandıktan sonra ekiplerimiz sahayı temizleyerek dikime hazır hale getirdi. Sonbaharda 20 bin fidan dikimi yapılmıştı. Daha sonra sahanın yeşillendirilerek eski görünümüne kavuşması için toprak işlemeleri yapıldı. Koronavirüs tehdidi ortaya çıktıktan sonra gerekli tedbirleri alarak sahadaki dikim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyoruz." diye konuştu.
- Fidanları orman köylerindeki kadınlar dikiyor
Yanık sahanın işlenmesi ve dikim işlemlerinin orman köylüleri tarafından yapıldığını anlatan Keskin, "Onlar için hem nakil esnasında hem de çalışma esnasında Kovid-19 riskine karşı gerekli koruyucu tedbirleri alıyoruz. Açık alan olması nedeniyle sosyal mesafede sıkıntımız olmuyor. İşçilerimiz her türlü ihtimale karşı maskelerini takarak dikim çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Keskin, ağırlıklı olarak orman köylüsü olan kadınların dikim çalışmalarını yürüttüğünü belirterek "Bu köylülerimiz hem üretime hem de alile bütçelerine katkı sağlıyor. İlkbahar sonuna kadar yanık sahaya dikeceğimiz 300 bin fidanla inşallah burası eski görünümüne yeniden kavuşacak." dedi.
Kadın işçilerden Fatma Alagöz de uzun yıllardır fidan dikim çalışmalarına katıldığını söyledi.
Hatice Yarar ise ağaç dikerek aile ekonomisine katkı sağladığını dile getirerek, "Biz ormanda çok rahat çalışıyoruz. Fidan dikmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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