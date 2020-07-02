Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların sonucunda tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 80 uyuşturucu hap, 50 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Sefa Y, Atakan D, Semih D. ve İsmail Can Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.