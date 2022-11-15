Kütahya'da tüp patlaması! 2'si ağır 4 yaralı

AA

Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katındaki Hasan B.'ye ait dairede patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, eve ulaşan ekiplerce yaralı halde bulunan aynı aileden 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı ve Kütahya'daki hastanelere kaldırıldı.

İncelemede, evdeki piknik tüpünün patladığı belirlendi.

Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.