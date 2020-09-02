Kütahya'da traktörden düşen kişi öldü

Seyfullah Kaptan idaresindeki 16 KEV 80 plakalı traktörde bulunan kardeşi Mehmet Kaptan (65),tarladan döndükleri sırada Küçükköy köyü yakınında dengesini yitirip yola düşerek yaralandı.

Kaptan'ın, rüzgardan havalanan şapkasını almaya çalışırken meydana geldiği iddia edilen olayın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kaptan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.