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        Haberler Gündem Kütahya'da TIR park halindeki traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        TIR park halindeki traktöre çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, TIR'ın yol kenarındaki traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 00:19 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:19
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        TIR park halindeki traktöre çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında, B.G. yönetimindeki TIR, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, traktördeki Emine Çağlar'ın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan TIR sürücüsü ile traktördeki Halil Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Aslan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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