Feci ölüm! TIR'dan düşen forkliftin altında can verdi

Cereller Mahallesi'ndeki bir ilkokulun tadilat çalışmaları için getirilen inşaat malzemelerinin indirildiği sırada, TIR'ın üstündeki forklift Necdet Emre'nin (64) üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. AA'nın haberine göre; forkiftin altından çıkarılan Emre'nin cansız bedeni, Çavdarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.