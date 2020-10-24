Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan T.K'yi (30) takibe aldı.

İçinde tarihi eserler bulunduğu belirlenen otomobilin 30 Ağustos Mahalesi'nde durdurulması üzerine, şüpheli T.K, aracındaki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 heykel, 1 maske, 1 cam tabak ve 6 objeyi ekiplere teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlı T.K'nin ifadesinde, ele geçirilen eserleri tarlasında bulduğunu ve müzeye teslim etmek için otomobiline koyduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen eserler ise incelenmek ve muhafaza altına alınmak üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.