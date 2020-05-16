Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Durabey köyünden geçen sulama kanalının taşması üzerine araştırma yapan köylüler, köprünün altında bir kadının bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanife İlik (82) olduğu anlaşılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede İlik'in, evinin önünden geçen sulama kanalına düştüğü, yaklaşık 60 metre sürüklenerek köprünün altında takılı kaldığı tespit edildi.

Kanaldan çıkarılan kadının cenazesi, Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü.