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        Haberler Gündem Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Sokakta cansız beden bulundu

        Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 20:28 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:28
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        Sokakta cansız beden bulundu
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        Yenidoğan Mahallesi Kadın Ana Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibi, yerdeki Bilal Güneş'in (65) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Güneş'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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