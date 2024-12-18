Sokakta cansız beden bulundu
Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu
Yenidoğan Mahallesi Kadın Ana Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, yerdeki Bilal Güneş'in (65) hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Güneş'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.