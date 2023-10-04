Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı
Kütahya'da semt pazarında silahlı saldırı. Saray Mahallesindeki pazara gelen Ö.Ö, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darbettiğini öne sürdüğü, esnaf H.Eye doğru tüfekle ateş etti. Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı
Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı.
Saray Mahallesindeki pazara gelen Ö.Ö, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darbettiğini öne sürdüğü, esnaf H.Eye doğru tüfekle ateş etti.
Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.