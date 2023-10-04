Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı

        Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı

        Kütahya'da semt pazarında silahlı saldırı. Saray Mahallesindeki pazara gelen Ö.Ö, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darbettiğini öne sürdüğü, esnaf H.Eye doğru tüfekle ateş etti. Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Semt pazarında silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı.

        Saray Mahallesindeki pazara gelen Ö.Ö, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darbettiğini öne sürdüğü, esnaf H.Eye doğru tüfekle ateş etti.

        Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kütahya
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Habertürk Anasayfa