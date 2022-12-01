Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

Sahte içki kabusu bu kez Kütahya'da ortaya çıktı. Kentte sahte alkol tükettikten sonra 1 kişi evinde ölü bulundu. 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Giriş: 01.12.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü, 3 kişi tedavi altında
Sahte alkol yine can aldı!
0:00 / 0:00
AA

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü, 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Ö.A. (33), evinde ölü bulundu.

Olay yerindeki bulgulara göre Ö.A'nın, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A. (50), N.Ç. (22) ve M.Y'nin (43) ise tedavileri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki büfede sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğalgazda aralık tarifesi sabit kaldı
Doğalgazda aralık tarifesi sabit kaldı
Kağıt toplayıcısı genç, evinde ölü bulundu
Kağıt toplayıcısı genç, evinde ölü bulundu
Üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı
Tokat'ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi
Tokat'ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.