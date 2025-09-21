Kütahya'da polis memuru motosiklet kazasında öldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.
Polis memuru Samet Ter'in (36) kullandığı motosiklet, Gediz-Altıntaş kara yolu Sazköy mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. (48) idaresindeki karavan ile çarpıştı.
Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarına devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Ter, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'nun koruma polisi olduğu öğrenilen Ter'in, motosiklet grubuyla Murat Dağı'ndan döndüğü öğrenildi.