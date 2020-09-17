Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü

M.A. yönetimindeki 43 AAR 215 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent beldesi yakınındaki kavşakta, Şahin Yıldızhan'ın kullandığı sepetli plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile eşi Fatma Yıldızhan (65) yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Yıldızhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahin Yıldızhan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.