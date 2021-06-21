Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Yabancı uyruklu A.T. yönetimindeki 43 MA 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Direk çarpmanın etkisiyle kırılarak devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ana akımı sağlayan direkte meydana gelen hasar nedeniyle Zafertepe, Dumlupınar ve Yunus Eme mahallelerinin elektriği kesildi.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.