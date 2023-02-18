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Kütahya'da oksijen yüklü tanker direğe çarptı: 1 yaralı

Kütahya Çavdarhisar'da oksijen yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 18.02.2023 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'da oksijen yüklü tanker direğe çarptı: 1 yaralı
Oksijen yüklü tanker direğe çarptı: 1 ağır yaralı
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AA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde oksijen yüklü tankerin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Vedat Ç. (44) yönetimindeki oksijen yüklü tanker, Çavdarhisar - Gediz Çevre Yolu Emet Kavşağı'nda bulunan yön levhasının direğine çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Vedat Ç, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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