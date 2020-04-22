Kütahya'da mazot hırsızları fotokapana yakalandı

Kütahya'da iki şüphelinin Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesinden mazot çalma anları fotokapan ile kaydedildi.

Dereköy yakınlarındaki ağaç dikim sahasında çalışma yapan iş makinelerinden sürekli mazot hırsızlığı yaşanması üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hırsızların yakalanması için fotokapan kurdu.

İş makinesinden yaklaşık 100 litre mazot çalınması üzerine fotokapanı inceleyen ekipler, bir kamyonetle gelen 2 zanlının ellerindeki bidonlara iş makinesinin deposundan mazot çaldıkları anın fotoğraflarını gördü.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından fotoğraflardan kimlikleri tespit edilen Y.E. ve Y.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada çalınan mazottan kalan 28 litrelik kısmı bulunarak Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.