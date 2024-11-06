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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da "Mahallede Aile Atölyesi" projesi | Son dakika haberleri

        Kütahya'da Mahallede Aile Atölyesi projesi devam ediyor

        Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Mahallede Aile Atölyesi" projesi sürüyor. Proje kapsamında Parmakören, Akkent ve Hilalkent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:39
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        Kütahya'da "Mahallede Aile Atölyesi" projesi
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        Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Mahallede Aile Atölyesi" projesi, Parmakören Sosyo-Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle sürüyor.

        Parmakören, Akkent ve Hilalkent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar bir araya geldiği etkinlikte, ailelerin gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu ve uzman eğitmenler tarafından aile yaşam becerileri eğitimi verildi.

        Aileler, merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, mahalle muhtarlarının da katılımıyla desteklenen etkinliklerde hazırlanan aktivitelere katılan çocuklara sürpriz hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

        Kütahya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bu proje, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve aileleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Haftalık olarak devam edecek etkinliklerle ailelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürecek.

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        #yerel haberler
        #kütahya haberleri
        #mahallede aile atölyesi
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